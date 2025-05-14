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Беременность по-рэперски: Дава привязал к себе арбуз и извинился перед всеми женщинами в положении

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Шоу-бизнес

Дава часто снимает забавные видео, связанные с беременностью. Для рэпера это актуальная тема, ведь совсем скоро у него и Мари Краймбрери родится ребёнок.

Арбузы
Фото: commons.wikimedia.org by David, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Арбузы

Дава решил попробовать, каково это — ходить с большим животом. Он привязал к себе арбуз и попробовал выполнить разные действия. Конечно, он не мог полностью прочувствовать то, что чувствуют беременные женщины, но всё равно понял, насколько тяжело даже одеваться и садиться в машину в таком состоянии.

"Девушки, как вы с этим справляетесь? От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем. Пока снимали это видео, у меня токсикоз начался", — отметил Дава в личном блоге.

Уточнения

Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, музыкальный продюсер и бывший телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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