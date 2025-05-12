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Восстановить можно всё: в загородном особняке Анатолия Цоя вспыхнул пожар

Шоу-бизнес

Дом певца Анатолия Цоя едва не сгорел. Музыкант рассказал о происшествии.

Пожарный тушит горящее здание из шланга
Фото: freepik.com by vector_corp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожарный тушит горящее здание из шланга

В особняке Анатолия Цоя в Подмосковье вспыхнул пожар. Воспламенение произошло утром в одной из пристроек коттеджа.

Певец быстро понял, что случилось и незамедлительно вызвал пожарную бригаду. Пожарные решили, что причиной возникновения огня стало электрическое замыкание в проводке.

"Все произошло так внезапно и стремительно, что, слава Богу, мы успели вовремя заметить возгорание и вызвать пожарных", — цитирует слова Анатолия "СтарХит".

Цой отметил, что его спасло от масштабного пожара то, что инцидент случился днём. В ночное время суток вовремя заметить огонь, возможно, не удалось бы.

"Восстановить можно всё, кроме жизни, поэтому берегите себя и близких, а также ставьте хорошие противопожарные сигнализации", — дал совет молодой артист.

Уточнения

Анато́лий Цой Цой, Анатолий Васильевич (род. 1989) — казахстанский и российский певец и поп-музыкант.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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