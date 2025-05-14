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Не сказать, что была любовь: Илья Авербух раскрыл, сколько было лет Арзамасовой в день их знакомства

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Шоу-бизнес

Илья Авербух счастлив в браке с Елизаветой Арзамасовой. Несмотря на то что он старше своей супруги на 22 года, это не мешает им чувствовать гармонию в отношениях друг с другом.

Елизавета Арзамасова
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елизавета Арзамасова

В интервью Ксении Собчак Авербух признался, что в первый раз увидел свою будущую жену, когда той было 15 лет. Это произошло на проекте "Лёд и пламень". Естественно, тогда между ними ещё не могло быть чувств, но Авербух уже с первой встречи отметил очарование девушки. Кроме того, она показалась ему старше своих лет.

"Не сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, воздушная, участница проекта", — рассказал Илья.

Также фигурист опроверг информацию о том, что у него и Алисы Гребенщиковой есть совместный ребёнок.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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