Певцу Егору Криду грозит штраф за содержимое музыкального клипа

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Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы сообщило о заведении против Егора Крида дела по подозрению в нарушении рекламного законодательства.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman Певец Егор Крид

Как сообщает ИА "Пенза-Пресс", УФАС разъяснило, что поводом для проверки послужила жалоба гражданина Петербурга, обратившего внимание на возможное наличие рекламы спиртных напитков в музыкальном ролике Егора Крида и Toxis.

Ранее Егор Крид назвал Евгения Онегина хорошим писателем.

По итогам анализа видеоролика было выявлено то, что артист демонстрирует на видео бутылку виски. Кроме того, отсутствует информация о рекламном характере материала. Певец не оповестил зрителей о негативных последствиях злоупотребления алкоголем. Усугубило ситуацию присутствие ненормативной лексики в клипе, размещённом в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно нормам действующего законодательства, реклама алкогольных товаров запрещена в онлайн-пространстве и не допускает использования человеческих образов. Каждый случай размещения подобной рекламы обязан содержать предупреждение о рисках её употребления, а также специальную отметку "реклама". Запрещено применение нецензурных выражений, оскорбляющих и неприличных форматов подачи.

Материалы дела открыты в связи с выявленными признаками нарушений различных положений Федерального закона "О рекламе". Ответчиками выступают исполнители, производитель напитка и социальная сеть "ВКонтакте".

Специалисты ведомства проведут детальное расследование обстоятельств инцидента. В случае подтверждения вины фигурантов предусмотрена ответственность в виде штрафов.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид.

