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Разбитая дружба: Илья Резник вычеркнул Аллу Пугачёву из своей жизни — громкое заявление поэта

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Шоу-бизнес

Поэт Илья Резник когда-то активно сотрудничал с Аллой Пугачёвой, однако эти времена давно прошли. Между Резником и Пугачёвой легла глубочайшая пропасть из-за разных политических взглядов.

Илья Резник
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илья Резник

По словам Резника, он больше не интересуется творчеством легендарной певицы. Он не желает слушать её новые песни, поскольку в них прослеживается несогласие Аллы Борисовны с СВО. Сам Резник поддерживает российскую сторону в конфликте.

"Я⁠ даже не хочу слушать, не хочу обсуждать. Алла выбрала свою дорогу. Жизнь короткая, не будем осуждать и обсуждать", — сказал Илья Резник.

Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист; народный артист Российской Федерации (2003).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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