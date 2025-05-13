Почему повышается белок ферритин: врач отреагировал на панику Марии Погребняк

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Врач-гематолог, доктор медицинских наук Михаил Масчан прокомментировал панику Марии Погребняк, которую испугал повышенный белок ферритин.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Блогер Мария Погребняк впала в панику после того, как узнала из результатов анализа, что белок ферритин у неё превышает норму в несколько десятков раз. Она восприняла это как повод немедленно обратиться за медицинской помощью.

Медик объяснил, что белок ферритин в основном в организме занят тем, чтобы сохранять запасы железа.

"Этот белок, если хотите, работает как такой чемоданчик или комод, в котором хранится железо внутри клеток. Он может повышаться при ситуациях, когда в организме избыток железа, но это достаточно редкие болезни. Вторая ситуация, в которой он может повышаться — это воспаление", — рассказал эксперт в беседе с Pravda. Ru.

Врач отметил, что во время инфекции (простуда, грипп, вирус) количество ферритина в крови может временно повышаться.

"В этом, может быть, ничего ужасного и патологического. Он может через несколько дней прийти в норму. И вопрос, во сколько раз повышен, потому что он может повышаться в десятки раз, в сотни раз и в тысячи раз. И опять же будет зависеть наша интерпретация от того, во сколько раз. Если, например, норма 150, а при изменении 500 — это многократное повышение, но в нем нет ничего опасного", — рассказал специалист.

Масчан подчеркнул, что следует обращать внимание на жалобы и самочувствие человека.

"Нас гораздо больше волнует низкий ферритин, чем высокий", — объяснил гематолог.

Уточнения

Гематоло́гия (от др.-греч. αἷμα, αἷματος — «кровь» и λόγος «мысль») — раздел медицины, изучающий кровь, органы кроветворения, этиологию, диагностику, лечение, прогнозирование и предотвращение заболеваний, которые влияют на производство клеток крови, белков крови, факторов свёртывания крови и так далее.



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