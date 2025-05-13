Подарок судьбы или проклятие? Роскошная квартира, подаренная детям Блиновской, может быть конфискована государством

Пять лет назад, когда ещё не предполагалось, что Елена Блиновская будет арестована, её дети получили в подарок от дедушки долю роскошной квартиры в центре Москвы. Теперь они могут лишиться этой недвижимости.
Очевидно, дедушка смог сделать внукам такой королевский подарок, потому что Блиновская помогала и ему тоже деньгами. Квартира стоит 136 миллионов рублей, а именно такие огромные деньги Блиновская зарабатывала, проводя марафоны.
Следователи продолжают выяснять подробности, связанные с деятельностью Блиновской и её доходами. Если выяснится, что незаконная деятельность имеет отношение к квартире детей, государство её у них заберёт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.
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