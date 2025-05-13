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Подарок судьбы или проклятие? Роскошная квартира, подаренная детям Блиновской, может быть конфискована государством

0:48
Шоу-бизнес

Пять лет назад, когда ещё не предполагалось, что Елена Блиновская будет арестована, её дети получили в подарок от дедушки долю роскошной квартиры в центре Москвы. Теперь они могут лишиться этой недвижимости.

Елена Блиновская
Фото: commons.wikimedia.org by Ольга Сергеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Блиновская

Очевидно, дедушка смог сделать внукам такой королевский подарок, потому что Блиновская помогала и ему тоже деньгами. Квартира стоит 136 миллионов рублей, а именно такие огромные деньги Блиновская зарабатывала, проводя марафоны.

Следователи продолжают выяснять подробности, связанные с деятельностью Блиновской и её доходами. Если выяснится, что незаконная деятельность имеет отношение к квартире детей, государство её у них заберёт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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