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Стресс и три порванных платья: Лера Кудрявцева раскрыла неожиданную правду о своей свадьбе с Игорем Макаровым

1:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. Сейчас телеведущая не стала бы устраивать слишком пышную свадьбу, но на тот момент ей хотелось покрасоваться перед гостями и перед самой собой.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

Кудрявцева призналась в шоу "Звёзды сошлись", что свадьба стоила очень дорого и все расходы на себя взял Макаров. Также она сообщила, что из-за огромного стресса многие события того дня стёрлись у неё из памяти.

"Я вообще не помню ничего. Я в таком стрессе была! У меня были порванные платья — три, каблуки… Это было чисто понтануться", — призналась Кудрявцева.

Кроме того, Кудрявцева рассказала, что среди приглашённых звёзд шоу-бизнеса были те, кто согласились петь бесплатно, но были и другие, которые просили плату за свои выступления. Среди тех, кто не брал денег за пение, были Григорий Лепс, Любовь Успенская и "Руки Вверх!".

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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