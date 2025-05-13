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Пронесло: Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной

0:54
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала о случае, когда она решила вмешаться в судьбу своего сына и разлучила молодого человека с его возлюбленной.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

На тот момент сын Сябитовой был ещё очень молодым: ему был 21 год, и он решил связать судьбу с женщиной, успевшей родить двух детей от предыдущих отношений. Это очень не понравилось Сябитовой, и она пригрозила сыну, что перестанет помогать ему деньгами. Действительно ли сваха собиралась воплотить в жизнь свою угрозу, она не стала уточнять, однако на сына это подействовало. Он бросил свою возлюбленную.

"Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учёбу и вообще давать деньги… Пронесло!" — призналась Сябитова.

Об этом сообщает "7Дней".

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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