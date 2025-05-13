Сергей Соседов раскрыл горькую правду: почему любовь обходит его стороной

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов дал интервью Елене Ханге и признался, почему у него не складывается личная жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

В своём одиночестве Соседов винит только самого себя. Он признаёт, что с ним нелегко ужиться из-за повышенных требований к людям. Соседов отметил, что было бы лучше снизить требования, но он не может по-другому. Также Сергей заявил, что, вопреки мнению многих, он не считает себя скандалистом.

Музыкальный критик уже не рассчитывает кого-то встретить. Он пришёл к мысли, что остаться одному — это его судьба.

"Я уже думаю, что ничего такого и не случится со мной. Я уже не жду. Я понял для себя, что этот путь для меня закрыт. Дело не в возрасте. Есть такие вещи, которые для тебя просто закрыты кармически. Я очень хорошо это понимаю и чувствую", — заявил Сергей Соседов.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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