Волочкова раскрыла правду об отношениях с дочерью после свадьбы: всё не так, как вы думаете!

Анастасия Волочкова призналась, что после свадьбы Ариадны она так и не виделась с ней, но, по словам балерины, у них по-прежнему хорошие отношения.
О том, что отношения стали хуже, можно было предположить, поскольку Волочкова до свадьбы дочери негативно высказывалась о её женихе, однако всё это позади и теперь Волочкова прекрасно относится к избраннику Ариадны. Она не виделась с дочерью лишь потому, что та решила остаться на какое-то время в Санкт-Петербурге, что тронуло Волочкову.
"Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие, — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моём родном городе, мне это очень приятно", — заявила Волочкова.
Об этом сообщает Woman.ru.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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