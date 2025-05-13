Волочкова раскрыла правду об отношениях с дочерью после свадьбы: всё не так, как вы думаете!

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Анастасия Волочкова призналась, что после свадьбы Ариадны она так и не виделась с ней, но, по словам балерины, у них по-прежнему хорошие отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Gef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Санкт-Петербург вечером

О том, что отношения стали хуже, можно было предположить, поскольку Волочкова до свадьбы дочери негативно высказывалась о её женихе, однако всё это позади и теперь Волочкова прекрасно относится к избраннику Ариадны. Она не виделась с дочерью лишь потому, что та решила остаться на какое-то время в Санкт-Петербурге, что тронуло Волочкову.

"Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие, — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моём родном городе, мне это очень приятно", — заявила Волочкова.

Об этом сообщает Woman.ru.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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