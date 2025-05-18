Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клещи бегут с участка, едва почуяв запах этих четырёх зелёных охранников
Чёрная дыра сбилась с пути — и съела звезду: космос подкидывает новый кошмар
Новые поправки в закон: как здоровье водителя может стать причиной лишения прав
Картины в интерьере: магия, которая работает без ремонта
Прорыв в медицине: вакцину от аллергии на кошек готовят к массовым испытаниям
Названо лучшее место для отдыха в 2025 — и оно удивит вас
Картофельный сок творит чудеса: раскройте 7 секретов напитка долголетия и здоровья
Челси свяжется с игроком сборной Англии стоимостью 68 млн
Россия ставит рекорды: более 35 млн долларов на закупку южнокорейской косметики

Прохор Шаляпин назвал Киркорова своим недоброжелателем

0:54
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин уверен, что Филипп Киркоров плохо к нему относится.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: Телеграм-канал Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин назвал Филиппа Киркорова своим недоброжелателем. Выпускник "Фабрики звёзд" отметил, что чувствует негативное к себе отношение со стороны короля российской эстрады.

Он отметил, что платит народному артисту той же монетой. Шаляпин при этом пожелал Киркорову всего наилучшего, скептически отозвавшись о желании немолодых уже артистов выступать на сцене по полвека.

Сам Шаляпин честно признаётся, что не любит работать. Одна только мысль о том, что ему предстоит что-то делать, по признанию певца, вызывает у него сильную мигрень.

Ранее Прохор Шаляпин впервые признался, что у него есть биологический ребёнок. Певец выразил уверенность в том, что он уже "продолжился".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Авто
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин
Авто
Три мигания — и ни одним больше: как родился негласный закон для миллионов машин Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Россия ставит рекорды: более 35 млн долларов на закупку южнокорейской косметики
Прохор Шаляпин назвал Киркорова своим недоброжелателем
Как манул выживает при температуре до -50°C: невероятная история маленького хищника
Безумная гипотеза 1958 года оказалась правдой: витамин B1 умеет больше, чем мы думали
Роман Власов раскрыл главный секрет успеха Этери Тутберидзе: вот что его поразило
Пожелтение прожилок на листьях томатов: причины и решения
Как шторы могут превратить хрущёвку в парижский лофт — и всё это за 15 минут
Топ-10 автомобилей, которые не стареют: машины, которые будут работать как новенькие через 10 лет
Эти четверо работают по ночам: яблоня цветёт, а урожай уже сгрызен
Туристический Алжир преобразится к 2030 году: вызовы пустынных туров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.