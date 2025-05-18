Прохор Шаляпин назвал Киркорова своим недоброжелателем

Певец Прохор Шаляпин уверен, что Филипп Киркоров плохо к нему относится.
Прохор Шаляпин назвал Филиппа Киркорова своим недоброжелателем. Выпускник "Фабрики звёзд" отметил, что чувствует негативное к себе отношение со стороны короля российской эстрады.
Он отметил, что платит народному артисту той же монетой. Шаляпин при этом пожелал Киркорову всего наилучшего, скептически отозвавшись о желании немолодых уже артистов выступать на сцене по полвека.
Сам Шаляпин честно признаётся, что не любит работать. Одна только мысль о том, что ему предстоит что-то делать, по признанию певца, вызывает у него сильную мигрень.
Ранее Прохор Шаляпин впервые признался, что у него есть биологический ребёнок. Певец выразил уверенность в том, что он уже "продолжился".
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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