Прохор Шаляпин назвал Киркорова своим недоброжелателем

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин уверен, что Филипп Киркоров плохо к нему относится.

Фото: Телеграм-канал Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин назвал Филиппа Киркорова своим недоброжелателем. Выпускник "Фабрики звёзд" отметил, что чувствует негативное к себе отношение со стороны короля российской эстрады.

Он отметил, что платит народному артисту той же монетой. Шаляпин при этом пожелал Киркорову всего наилучшего, скептически отозвавшись о желании немолодых уже артистов выступать на сцене по полвека.

Сам Шаляпин честно признаётся, что не любит работать. Одна только мысль о том, что ему предстоит что-то делать, по признанию певца, вызывает у него сильную мигрень.

Ранее Прохор Шаляпин впервые признался, что у него есть биологический ребёнок. Певец выразил уверенность в том, что он уже "продолжился".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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