Стройность без голода: Мария Погребняк подробно расписала своё меню

Блогер Мария Погребняк в деталях рассказала, чем она питается на завтрак, обед и ужин.
Мария Погребняк уверена, что стройность не равно голод. Она объяснила, что ей удаётся сочетать правильное питание, спорт и любовь к себе.
"Я отказываюсь от мусора в тарелке", — отметила многодетная мать.
Она заверила, что не голодает и получает достаточное количество белков, жиров и клетчатки. Своим врагом она объявила полуфабрикаты.
"Пример моего дня: Завтрак: яйца + авокадо + лосось (заряд Омеги-3 и энергии); Обед: зелёный салат с курицей/рыбой + чашка кофе (без него пока никуда); Ужин: лёгкий белок (рыба, индейка) + киноа или овощи на гриле", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.
Она отметила, что пьёт в день до 2 литров воды с лимоном и мятой с целью запустить метаболизм и сделать свою кожу сияющей.
Она отметила, что чувствует себя комфортно худой, однако отметила, что нельзя делать своё тело дряблым. Чтобы этого не произошло, она занимается в спортзале.
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