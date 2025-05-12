Предполагаемый сын Никаса Сафронова решил судиться с художником

Предполагаемый внебрачный сын Никаса Сафронова запустил процедуру установления родства со звёздным художником.
Мужчина по имени Гибас Вакарис намерен судиться с Никасом Сафроновым, так как уверен, что является биологическим наследником живописца.
Мать Гибаса заявила, что рассказала сыну о настоящем отце только пять лет назад. Ранее он считал своим отцом другого мужчину.
Женщина по имени Дайнора поведала, что познакомилась с Сафроновым на комбинате Linas в городе Паневежис, где художник организовал свою первую выставку. Она отметила, что их дружеские отношения длились шесть лет.
"Были только друзьями, но один случай интима… Никас оставил Литву в 1983, Вакарис родился в 1984. Он является его первым сыном", — цитирует слова женщина "СтарХит".
Семья долгое время жила в Великобритании. Вакарис продолжает работать в Лондоне.
Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.
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