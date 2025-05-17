Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца

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Дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория объяснила, какую из песен знаменитого отца она считает лучшей.

Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров с дочерью

Дочь Филиппа Киркорова опубликовала в социальных сетях видео, на котором она в очередной раз пародирует звёздного отца.

Девочка, которая учится в Дубае, записала кадры, на которых она нарисовала себе на лице бороду и вдохновенно танцует под песню отца, открывая рот в импровизированный микрофон.

"Лучшая песня моего папы", — написала под кадрами Алла-Виктория.

Самой удачной музыкальной композицией отца девочка считает песню под названием "Я эту жизнь тебе отдам". Сейчас данная песня завирусилась в Сети. Под неё блогеры активно снимают различный контент.

Ранее Сергей Соседов обратил внимание на то, что Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.



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