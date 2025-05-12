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Екатерина Варнава вернулась в Армению и показала свою любовь

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Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава восхитилась преображённым Ереваном.

Актриса Екатерина Варнава
Фото: Инстаграм Екатерины Варнавы is licensed under public doman
Актриса Екатерина Варнава

Екатерина Варнава опубликовала в социальных сетях видео, на котором показывает виды столицы Армении.

Актриса отметила, что Ереван сильно преобразился и стал настоящим мегаполисом. Она обратила внимание на то, как красиво и стильно одеваются люди на улицах, особенно женщины.

Варнава перевела камеру на симпатичного армянина. Она потрепала красавца за подбородок.

"Моя любовь", — объяснила звезда.

Екатерина пообещала поклонникам порадовать их армянским контентом.

Ранее Екатерина Варнава объяснила, почему у неё не клеятся свидания.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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