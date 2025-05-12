Мария Погребняк получила плохие анализы: срочно поехала к врачу

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Блогер Мария Погребняк шокирована результатом своих анализов.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Марию Погребняк напугали её плохие анализы

"Вчера мне пришли мои анализы, где ферритин в 10-ки раз повышен нормы", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

За разъяснением блогер обратилась к информации в Сети. Она пожалела о том, что начала гуглить медицинские темы в Интернете.

"Лучше бы не читала! Срочно поехала к врачу, сдала все анализы, жду результатов", — сообщила испуганная Мария.

Поклонники Погребняк давно тревожатся из-за её чрезмерной худобы. Блогер кушает очень мало и уверяет, что чувствует себя при этом прекрасно.

Ранее Мария Погребняк высказалась о непомерной нагрузке школьников.

Уточнения

Феррити́н — сложный белковый комплекс (железопротеид), выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных. Одна молекула ферритина может содержать до 4000 атомов железа. Содержится практически во всех органах и тканях и является донором железа в клетках, которые в нём нуждаются.



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