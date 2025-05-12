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На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы

0:59
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза пристыдил российских артистов, которые пели в День Победы только каверы известных песен.

Микрофон
Фото: pxhere.com by rafabendo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Юрий Лоза заявил, что медиасистема к 80-летию Победы не смогла предложить зрителям ничего нового.

"Как обычно, она обошлась каверами, раздав своей компании песни военных лет", — написал певец в своём Telegram-канале.

Певец уверен, что оригиналы песен звучали честнее и лучше. Он упрекнул звёзд РФ в том, что они не умеют создавать настоящие произведения.

"Короче, всё как всегда, или "на манеже — одни и те же", как говорят в народе", — выразил своё возмущение артист.

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что в России — талантливый народ, однако самородкам, по его словам, сложно пробиться через медийные заборы.

Ранее Михаил Ширвиндт назвал "ужасной пошлостью" патриотический клип певицы Валерии.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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