Анна Хилькевич отдала дочь в новую школу перед летними каникулами

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказала, почему решила отправить дочь Арианну в новую школу незадолго до каникул.

Фото: Инстаграм Анны Хилькевич is licensed under public doman Актриса Анна Хилькевич

Хилькевич рассказала, что отправила дочь Арианну в новую школу в конце пятого модуля.

Так она поступила, чтобы дать девочке время на адаптацию.

"Сейчас они начнут знакомиться, а когда Ариаша пойдёт в школу в сентябре, ей уже будет не так напряжно", — выразила своё мнение Анна.

Актриса надеется, что дочка её сдружится с одноклассниками и будет проводить с ними летние каникулы.

Она отметила, что нисколько не пожалела о том, что отправила дочь в школу в возрасте почти 8 лет.

Ранее Анна Хилькевич объяснила, почему решила попрощаться с Москвой и переехать в Московскую область.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».



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