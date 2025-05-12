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Только дочь: Джиган объяснил, почему не хочет ещё одного сына

1:04
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова вместе с мужем рэпером Джиганом собираются завести пятого общего ребёнка.

Рэпер Джиган с сыном Давидом
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman
Рэпер Джиган с сыном Давидом

Несколько дней назад исполнитель Джиган рассказал в эфире программы на платформе VK, что он мечтает снова испытать радость отцовства, причём предпочитает девочку, хотя уже имеет троих дочек.

"Между братьями всегда идет конкуренция", — выразил своё мнение рэпер.

Он отметил, что такое явление наблюдается даже среди членов королевских семей прошлого, приведя в качестве примера обычай династии османов эпохи султана Сулеймана Великолепного, когда законных сыновей отправляли управлять дальними провинциями или лишали жизни ради безопасности престолонаследия.

Сам Джиган вырос единственным ребёнком в семье и признался, что мечтал иметь сестёр.

Сейчас пара растит трёх девочек — Ариилу, Лею и Маю, а также сына Давида.

Ранее Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вайнштейн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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