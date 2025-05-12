Только дочь: Джиган объяснил, почему не хочет ещё одного сына

Блогер Оксана Самойлова вместе с мужем рэпером Джиганом собираются завести пятого общего ребёнка.
Несколько дней назад исполнитель Джиган рассказал в эфире программы на платформе VK, что он мечтает снова испытать радость отцовства, причём предпочитает девочку, хотя уже имеет троих дочек.
"Между братьями всегда идет конкуренция", — выразил своё мнение рэпер.
Он отметил, что такое явление наблюдается даже среди членов королевских семей прошлого, приведя в качестве примера обычай династии османов эпохи султана Сулеймана Великолепного, когда законных сыновей отправляли управлять дальними провинциями или лишали жизни ради безопасности престолонаследия.
Сам Джиган вырос единственным ребёнком в семье и признался, что мечтал иметь сестёр.
Сейчас пара растит трёх девочек — Ариилу, Лею и Маю, а также сына Давида.
Ранее Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вайнштейн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.
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