Лена Перминова объяснила, как они выстроили отношения с бывшим мужем

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Лена Перминова рассказала, как складываются их отношения с бизнесменом Александром Лебедевым после расставания.

Фото: ВК-аккаунт Лены Перминовой is licensed under public doman Модель Лена Перминова

Лена Перминова похвасталась тем, что им с Лебедевым удалось сохранить хорошие отношения после развода.

"Жизнь после развода может быть разной, и я счастлива, что в нашей истории мы смогли сохранить уважение и дружбу. Мы решили пойти другим путём, потому что поставили интересы наших детей на первое место", — объяснила Перминова.

Она отметила, что с экс-супругом проводят праздники, а траты на содержание детей разделили поровну.

У Елены Перминовой и Александра Лебедева четверо детей: 15-летний Никита, 12-летний Егор, 10-летняя Арина и 3-летний Александр.

Ранее молодой жених Перминовой поделился грандиозными планами. Манекенщик заявил, что мечтает создать семью и организовать бизнес-империю.

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