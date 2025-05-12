Орбакайте показала архивное фото с Пугачёвой в честь дня матери

Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачёву с днём матери и поделилась старым чёрно-белым снимком.
Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях архивное фото, на котором она запечатлена с матерью Аллой Пугачёвой.
На старом снимке Кристина запечатлена ещё подростком, а Пугачёва предстала на фото в дерзком кожаном плаще и огромной кудрявой шевелюрой.
"С днём матери!" — написала Орбакайте под снимком с Примадонной.
Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте встретились на днях в Лимасоле. На юге Кипра состоялся концерт Орбакайте. Поддержать сестру прибыли также дети Пугачёвой и Максима Галкина* - Лиза и Гарри.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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