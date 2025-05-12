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Орбакайте показала архивное фото с Пугачёвой в честь дня матери

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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачёву с днём матери и поделилась старым чёрно-белым снимком.

Певица Кристина Орбакайте с певицей Аллой Пугачёвой
Фото: Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman
Певица Кристина Орбакайте с певицей Аллой Пугачёвой

Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях архивное фото, на котором она запечатлена с матерью Аллой Пугачёвой.

На старом снимке Кристина запечатлена ещё подростком, а Пугачёва предстала на фото в дерзком кожаном плаще и огромной кудрявой шевелюрой.

"С днём матери!" — написала Орбакайте под снимком с Примадонной.

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте встретились на днях в Лимасоле. На юге Кипра состоялся концерт Орбакайте. Поддержать сестру прибыли также дети Пугачёвой и Максима Галкина* - Лиза и Гарри.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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