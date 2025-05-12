Забираем с собой: Боня показала, как в горах ходят в туалет по-большому

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Покорившая Эверест звезда "Дома-2" Виктория Боня ответила на самый популярный вопрос подписчиков.

Фото: Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня ответила на нападки интернет-пользователей, которые предположили, что покорители Эвереста оставляют после себя в горах много мусора, в том числе и экскременты.

Новоиспечённая альпинистка заверила, что это не так. Она показала пластиковый стульчак, в который помещается пакет со специальным химическим веществом. При взаимодействии кала с порошком экскременты, по её словам, затвердевают и лишаются запаха.

"Забираем с собой", — объяснила Виктория.

Она признала, что по-маленькому альпинисты ходят без пакетов и показала многочисленные жёлтые следы от мочи на снегу.

Боня благополучно взобралась на Эверест и сейчас занята спуском с самой высокой точки мира.

Ранее Виктория Боню заявила, что вдохновила её на восхождение на Эверест 60-летняя девочка.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер. Актриса. Спортсмен.



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