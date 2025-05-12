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Николь Кидман сбросила 20 лет за один вечер — благодаря этой стрижке

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Шоу-бизнес

В ночь Met Gala ленты в соцсетях буквально запылали — глиттер, перья, корсеты, и, конечно же, бесконечные обсуждения: кто что надел, кому это пошло, а кто — снова переборщил. Но в этом году особенно выделилась Николь Кидман.

Николь Кидман
Фото: commons.wikimedia.org by Rita Molnár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Николь Кидман

Да-да, именно она. 57-летняя актриса вышла на красную дорожку Met Gala — с темой "Superfine: Tailoring Black Style" — с радикальной новой прической. Стрижка пикси, ультракороткая и дерзкая, вместо её фирменных светлых локонов до груди.

Фото разлетелись по интернету за секунды. Кто-то ахнул. Кто-то начал гуглить: "как решиться на пикси в 50+".

Кто-то — вполне справедливо — задался вопросом: а не парик ли это? (И если да, то где можно такой взять, потому что выглядит огненно).

Уточнения

Нико́ль Мэ́ри Ки́дман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. Лауреат премии «Оскар» 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме «Часы» (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации «Лучшая женская роль»).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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