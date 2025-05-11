Изменила американский кинематограф: лучший фильм всех времён по мнению Стивена Спилберга

Стивен Спилберг — не тот человек, который разбрасывается громкими заявлениями. Его фильмография сама по себе — культурное наследие: от "Челюстей" и "Инопланетянина" до "Списка Шиндлера" и "Спасти рядового Райана". Поэтому когда он называет какой-то фильм величайшим из всех времён, внимание к его словам становится безусловным.
На 50-й церемонии AFI Life Achievement Awards Спилберг выступил с речью, посвящённой Фрэнсису Форду Копполе. Его слова звучали не как дежурная похвала, а как откровенное признание в уважении.
"Когда мы молоды, мы хотим, чтобы нами гордились в первую очередь наши родители, затем друзья, коллеги и, наконец, наши партнёры… Но вам, сэр, нет равных".
Это не просто комплимент. Это признание авторитета и влияния, которые Коппола оказал даже на самого Спилберга — человека, который сам стал ориентиром для целой индустрии.
Но речь шла не о "Апокалипсисе сегодня", не о "Разговоре" и даже не о личных шедеврах самого Спилберга. Он ясно дал понять: величайшим фильмом, когда-либо снятым в Голливуде, он считает "Крестного отца" (1972).
"Работа Копполы изменила американский кинематограф", — сказал Спилберг.
Сти́вен А́ллан Спи́лберг — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Одна из ключевых фигур эры Нового Голливуда, пионер современного блокбастера и самый коммерчески успешный режиссёр в истории мирового кинематографа.
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