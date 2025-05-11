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Изменила американский кинематограф: лучший фильм всех времён по мнению Стивена Спилберга

1:27
Шоу-бизнес

Стивен Спилберг — не тот человек, который разбрасывается громкими заявлениями. Его фильмография сама по себе — культурное наследие: от "Челюстей" и "Инопланетянина" до "Списка Шиндлера" и "Спасти рядового Райана". Поэтому когда он называет какой-то фильм величайшим из всех времён, внимание к его словам становится безусловным.

Стивен Спилберг
Фото: openverse by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стивен Спилберг

Его личная вершина кинематографа

На 50-й церемонии AFI Life Achievement Awards Спилберг выступил с речью, посвящённой Фрэнсису Форду Копполе. Его слова звучали не как дежурная похвала, а как откровенное признание в уважении.

"Когда мы молоды, мы хотим, чтобы нами гордились в первую очередь наши родители, затем друзья, коллеги и, наконец, наши партнёры… Но вам, сэр, нет равных".

Это не просто комплимент. Это признание авторитета и влияния, которые Коппола оказал даже на самого Спилберга — человека, который сам стал ориентиром для целой индустрии.

Один фильм, который изменил всё

Но речь шла не о "Апокалипсисе сегодня", не о "Разговоре" и даже не о личных шедеврах самого Спилберга. Он ясно дал понять: величайшим фильмом, когда-либо снятым в Голливуде, он считает "Крестного отца" (1972).

"Работа Копполы изменила американский кинематограф", — сказал Спилберг.

Уточнения

Сти́вен А́ллан Спи́лберг — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Одна из ключевых фигур эры Нового Голливуда, пионер современного блокбастера и самый коммерчески успешный режиссёр в истории мирового кинематографа. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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