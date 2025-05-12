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Песни, которые знает каждый: как Foreigner возвращаются на сцену с новым проектом

1:07
Шоу-бизнес » Зарубежный

Рок-группа Foreigner, чьи хиты "I Want To Know What Love Is" и "Cold As Ice" покорили мир в 70-80-х, объявила о создании мюзикла Feels Like The First Time.

Foreigner
Фото: commons.wikipedia.org by Fredamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Foreigner

Премьера состоится в апреле 2026 года в Университете Лонг-Айленда под руководством бродвейского режиссёра Адама Паскаля ("Рента", "Чикаго"). В проект войдут 14 главных песен группы, включая треки из альбомов-бестселлеров.

Особое событие — возвращение оригинального вокалиста Лу Грэмма. Он проведёт акустический благотворительный концерт The Hits Unplugged 5 сентября 2025 года. Все средства направят на поддержку мюзикла и образовательных программ университета.

Основатель Foreigner Мик Джонс поделился: "Когда я написал заглавный трек, не думал, что он станет историческим. Спустя 50 лет наши песни обретут новую жизнь на сцене". Режиссёр Паскаль, выросший на Лонг-Айленде, назвал работу честью.

Уточнения

Foreigner (МФА: ['fɔrɪnə]; с англ. — «Иностранец») — британско-американская рок-группа, созданная в 1976 году Миком Джонсом, ранее игравшим в Spooky Tooth, The Leslie West Band и бывшим участником King Crimson Иэном Макдональдом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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