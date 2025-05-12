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От бюрократии до быков: 5 интригующих поворотов нового сезона Фермы Кларксона

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Четвёртый сезон шоу "Ферма Кларксона" стартует 23 мая на Prime Video в новом формате: эпизоды разделены на три части.

Джереми Кларксон
Фото: flickr.com by Ed Perchick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джереми Кларксон

Первые четыре серии выйдут в день премьеры, пятая и шестая — 30 мая, финал — 6 июня. Джереми Кларксон в этом сезоне берется за амбициозный проект — открытие паба "Сельский пёс", но сталкивается с бюрократическими преградами.

"Даже оптимист Чарли не ожидал такого", — шутят создатели.

Пока Кларксон ругается с чиновниками, на ферме Диддли-Сквот кипит жизнь: старый трактор Lamborghini ломается, а среди новых питомцев — бык, технологичные козы и свиньи.

Вернутся все ключевые участники: партнёрша Лиза Хоган, агроном Чарли и Кейлеб Купер, который пропустил часть съёмок из-за гастролей.

Сезон обещает больше хаоса и юмора: Джереми, оставшись без помощи, пытается спасти ферму от банкротства.

Уточнения

Дже́реми Чарльз Ро́берт Кларксон (англ. Jeremy Charles Robert Clarkson, род. 11 апреля 1960 года, Донкастер, Йоркшир, Великобритания) — английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, фермер.

«Ферма Кларксона» (англ  Clarkson's Farm) — британский документальный сериал о Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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