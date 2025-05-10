Ивлеева и Бегак: романтика в деревне и комичные попытки преодолеть деревья

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Настя Ивлеева совместила романтику с юмором, опубликовав кадры из нового реалити-шоу с мужем Филиппом Бегаком.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Насти Ивлеевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настя Ивлеева и Филипп Бегак

В проекте, съёмки которого проходят в деревне, телеведущая пытается переключить внимание с прошлогоднего скандала из-за "голой" вечеринки.

Один из эпизодов шоу стал поводом для иронии: пара пыталась проехать в соседнюю деревню, но путь преградили поваленные деревья.

"Филипп вышел из машины, чтобы… договориться с деревьями?" — пошутила Ивлеева в соцсетях, добавив видео с попытками супруга обойти препятствие.

Несмотря на насмешки, Настя также поделилась нежными моментами: на фото Бегак, ведущий канала "Культура", целует её, прикрыв глаза от эмоций. Поклонники отметили, что пара выглядит счастливой, несмотря на разницу в характерах.

Ранее звезда сериала "Молодёжка" высказался о фильме "Анора".

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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