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Сделала пластику, но секрет не только в этом: Арина Шарапова поделилась, как ей удаётся молодо выглядеть в 63 года

1:21
Шоу-бизнес

Арина Шарапова, телеведущая "Доброго утра" на первом канале, не скрывает, что ей 63 года. Пять лет назад она сделала пластическую операцию и поделилась об этом с изданием Леди Mail.

Арина Шарапова
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арина Шарапова

"Пять лет назад я делала блефаропластику и осталась очень довольна результатом: глаза стали открытыми, ясными", — рассказала Шарапова.

Телеведущая сказала, что если понадобится, то она снова прибегнет к пластической операции. Она следит за своей внешностью, посещает косметолога, массажиста и делает витаминные инъекции. Также она регулярно обследуется у врача и сдаёт анализы. Шарапова отметила, что у неё генотип, который помогает молодо выглядеть. Недавно ей сделали комплимент, что она выглядит на 35 лет.

По словам телеведущей, этого недостаточно для того, чтобы хорошо выглядеть. Главное — следить за своими мыслями. Шарапова отметила, что если бы она не старалась придерживаться позитивного настроя, то и процедуры не имели бы положительного эффекта.

"К сожалению, часто можно встретить женщин, которым хочется сказать: "Улыбнись! Хватит быть такой смурной, где блеск в глазах? Сделай что-то хорошее, и на душе станет светлее", — пояснила Арина.

Уточнения

Ари́на Ая́новна Шара́пова (род. 30 мая 1961, Москва) — российская телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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