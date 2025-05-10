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Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире шоу "В гостях у Ханги" резко высказался о работе Николая Цискаридзе на телевидении.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

Признавая заслуги Цискаридзе как танцовщика, Соседов назвал его слабым ведущим.

"Он из плеяды великих, как Васильев. Но как телевизионный ведущий… Простите, я бы эти программы вёл лучше. Железно!", — уверен музкритик.

Соседов также оспорил победу Цискаридзе в номинации "Лучший ведущий" премии ТЭФИ, назвав её необоснованной. По его мнению, артист получил телевизионные проекты лишь потому, что "нужно было куда-то пристроиться": "Танцевать он уже не будет, но он ректор Вагановки. Вот там и должен работать, а не быть везде".

Соседов подчеркнул, что активность Цискаридзе на ТВ лишает возможности других профессионалов.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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