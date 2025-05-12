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Получила от него послание: певица Натали рассказала о мистической связи со своим покойным мужем

1:39
Шоу-бизнес

Продюсер Александр Рудин, муж певицы Натали, не выдержал своего болезненного состояния и ушёл из жизни по собственной воле, а до его болезни пара прожила в счастливом браке тридцать лет.

Полнолуние
Фото: commons.wikimedia.org by Giuseppe Donatiello, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полнолуние

Во время пандемии Рудин заразился коронавирусом, после которого начались осложнения. Врачи диагностировали у Александра Рудина поражение сосудов головного мозга. У Рудина началась депрессия. Медики пытались вывести Рудина из этого состояния, но оно ухудшилось. У мужчины начались галлюцинации, и он запутался, что есть реальность, а что видения.

Летом 2023 года случилось страшное и непоправимое: Натали нашла его тело на козырьке дома.

Певица страшно переживала смерть мужа. Ей его очень не хватает, и даже дети не были для неё отдушиной после потери супруга. Только обращение к психологу помогло ей прийти в себя и вернуться на сцену. Натали уверяет, что связь с мужем у неё не пропала и порой она получает от него "послания".

"Получила от него "послание" — не петь грустных песен и улыбаться… Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает. Наша связь с ним не то, что не прерывается — она становится сильнее! Но по-другому", — рассказала Натали.

Память о муже помогает Натали оставаться на сцене. В ближайшее время она собирается выпустить новую танцевальную песню о любви, которую она посвящает мужу. Об этом пишет издание vokrug.tv.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск), более известная как Натали́ — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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