Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после неожиданной помолвки

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности после публикации в соцсетях видео, где предстала в свободном джинсовом костюме.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агата Муцениеце

Подписчики сразу заметили, что под рубашкой может скрываться округлившийся живот, и начали строить догадки.

В апреле поклонники уже заподозрили беременность, когда Муцениеце вышла на сцену в шоу "Абсолютно нага" в театре Crave. Её силуэт показался зрителям изменившимся. Вскоре после этого актриса неожиданно объявила о помолвке с музыкантом Петром Дрангой, что добавило масла в огонь.

Муцениеце уже воспитывает двоих детей от бывшего мужа Павла Прилучного: 12-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию.

Однако отношения с сыном стали напряжёнными после того, как мальчик переехал к отцу, несмотря на решение суда о совместном проживании с матерью. Многие считают, что Прилучный намеренно влияет на мнение ребёнка.

Ранее Том Харди рассказал о проблемах со здоровьем и перенесённых операциях.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



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