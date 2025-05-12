Дело может дойти до суда: бывшая жена Паши Техника поставила условие предавшим его друзьям

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

40-летний Паша Техник находился в Таиланде, где его пришлось госпитализировать из-за болезни. 27 марта рэпер попал в больницу и был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Паше Технику диагностировали сепсис и пневмонию. Паша впал в кому, и неделю врачи боролись за его жизнь. 5 апреля Паша скончался.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Тело Паши было отправлено в Москву, и 11 апреля состоялось отпевание и похороны. Паша Техник был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе Московской области. О событиях тех дней вспоминает бывшая жена рэпера Ева Карицкая.

На прощание с Пашей пришли многочисленные поклонники, они перекрыли дорогу и мешали движению транспорта. Друзья и фанаты помогли собрать деньги на похороны, но некоторые так называемые друзья Паши Техника отвернулись от него в трудный момент. Ева Карицкая пообещала подать в суд на тех людей, которые будут использовать имя Паши для собственного обогащения.

"Друзей, которые довели Пашу до могилы, попрошу вообще туда не ходить. Либо так, чтобы я об этом не знала", — высказалась Ева Карицкая на своей странице в соцсети.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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