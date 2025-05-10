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Скандал вокруг поста Пугачёвой: что не так с сообщением к 9 Мая?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва оказалась в центре дискуссий после публикации в личном блоге, приуроченной к 9 Мая.

Алла Пугачева
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачева

Певица разместила фото Вечного огня с цитатой из своей песни "Скупимся на любовь": "Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых". Однако сдержанный тон поста возмутил часть аудитории.

"Это День Победы, а не скорби! Наши деды радовались, а вы всё перевернули", — написали в комментариях.

Другие поддержали Пугачёву, вспомнив истории семей: "Мой дед-фронтовик никогда не праздновал 9 Мая. Он молчал и грустил, разглядывая медали", — поделился подписчик.

Сама певица не стала вступать в полемику, но её аудитория разделилась. Большинство же россиян настаивают: праздник должен объединять радость и гордость.

Ранее стало известно, какую роль сыграет звезда "Аноры".

 

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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