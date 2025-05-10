Хитрое послание: как Альбина Джанабаева пошутила над Валерием Меладзе и при чём тут развод

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Альбина Джанабаева удивила поклонников нестандартным юмором в отношении супруга — певца Валерия Меладзе.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Альбины Джанабаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

В соцсетях она выложила видео, где дарит мужу открытку с надписью: "Улыбнись! Если хочешь другую жену". Меладзе сначала улыбнулся, но, дочитав послание, нахмурился.

Ранее Джанабаева уже шутила над мужем, связав его с массовым отключением электричества в Европе.

"Валерий живёт в Испании, а он тысячу раз обрывал провода", — напомнила певица, цитируя строки из хита Меладзе "Салют, Вера".

Пара, поженившаяся в 2014 году, часто делится семейными моментами в Сети. Однако такой провокационный розыгрыш — впервые. Подписчики отметили, что Меладзе, несмотря на мимолётное недовольство, сохранил самообладание.

Ранее стало известно, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.



Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.