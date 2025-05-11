Билли Джоэл, автор хитов вроде "Piano Man" и обладатель пяти "Грэмми", признался, что считает Людвига ван Бетховена величайшим композитором в истории.
В интервью Far Out Magazine музыкант отметил: "Бетховен был самым человечным из творцов. В его работах слышны борьба, остановки, трение. Он писал, будучи глухим, — это гениально".
Джоэл, чей отец был классическим пианистом, всегда восхищался инструментальной музыкой. В 2001 году он выпустил альбом "Fantasies and Delusions", занявший первое место в чарте Billboard Classical.
"Это чистая музыка — моя первая любовь", — говорил он.
Бетховен, оглохший к концу жизни, создал шедевры, ставшие основой западной музыки. Джоэл подчеркивает: именно борьба композитора с болезнью делает его наследие бессмертным.
Параллельно Джоэл продолжает поддерживать коллег. Недавно он похвалил кавер Алана Ричсона ("Ричер") на свою песню "Just The Way You Are", назвав его исполнение "идеальным".
В 2025 году поклонников ждёт двухсерийный документальный фильм "Billy Joel: And So It Goes" на платформе Max. В проекте покажут редкие архивные записи, интервью и расскажут о карьере музыканта, чьи хиты звучат уже более 50 лет.
Би́лли Джо́эл (англ. Billy Joel, полное имя Уи́льям Ма́ртин Джо́эл, англ. William Martin Joel; род. 9 мая 1949, Бронкс) — американский автор-исполнитель песен и пианист, один из шести наиболее продаваемых артистов в США за всю историю страны.
Лю́двиг ван Бетхо́вен (нем. Ludwig van Beethoven, произношение: [ˈluːtvɪç fan ˈbeːthoːfn̩] ; 16 декабря 1770, Бонн, Кёльнское курфюршество, Священная Римская империя — 26 марта 1827, Вена, Эрцгерцогство Австрия, Австрийская империя) — немецкий композитор, пианист и дирижёр, последний представитель «Венской классической школы».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.