Билли Джоэл признался, кто для него является идеалом в музыке

Билли Джоэл, автор хитов вроде "Piano Man" и обладатель пяти "Грэмми", признался, что считает Людвига ван Бетховена величайшим композитором в истории.

Фото: commons.wikipedia.org by Rob Mieremet / Anefo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Билли Джоэл

В интервью Far Out Magazine музыкант отметил: "Бетховен был самым человечным из творцов. В его работах слышны борьба, остановки, трение. Он писал, будучи глухим, — это гениально".

Джоэл, чей отец был классическим пианистом, всегда восхищался инструментальной музыкой. В 2001 году он выпустил альбом "Fantasies and Delusions", занявший первое место в чарте Billboard Classical.

"Это чистая музыка — моя первая любовь", — говорил он.

Бетховен, оглохший к концу жизни, создал шедевры, ставшие основой западной музыки. Джоэл подчеркивает: именно борьба композитора с болезнью делает его наследие бессмертным.

Параллельно Джоэл продолжает поддерживать коллег. Недавно он похвалил кавер Алана Ричсона ("Ричер") на свою песню "Just The Way You Are", назвав его исполнение "идеальным".

В 2025 году поклонников ждёт двухсерийный документальный фильм "Billy Joel: And So It Goes" на платформе Max. В проекте покажут редкие архивные записи, интервью и расскажут о карьере музыканта, чьи хиты звучат уже более 50 лет.

Би́лли Джо́эл (англ. Billy Joel, полное имя Уи́льям Ма́ртин Джо́эл, англ. William Martin Joel; род. 9 мая 1949, Бронкс) — американский автор-исполнитель песен и пианист, один из шести наиболее продаваемых артистов в США за всю историю страны.



Лю́двиг ван Бетхо́вен (нем. Ludwig van Beethoven, произношение: [ˈluːtvɪç fan ˈbeːthoːfn̩] ; 16 декабря 1770, Бонн, Кёльнское курфюршество, Священная Римская империя — 26 марта 1827, Вена, Эрцгерцогство Австрия, Австрийская империя) — немецкий композитор, пианист и дирижёр, последний представитель «Венской классической школы».





