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Цифровой грабёж: Элтон Джон, Пол Маккартни и другие британские звёзды против использования их творчества для обучения ИИ

Шоу-бизнес

В настоящее время, когда искусственный интеллект набирает всё больше сил, деятели искусства оказались перед фактом, что созданные ими произведения могут быть использованы для обучения ИИ. Это нарушает авторские права и может привести к снижению дохода творческих личностей.

Элтон Джон
Фото: flickr.com by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Элтон Джон

Около 400 творческих деятелей, представителей СМИ и бизнесменов обратились к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, чтобы он помог оградить их от наступления ИИ и защитить их авторские права и доход. Об этом пишет Daily Mail.

Разработчики искусственного интеллекта уже в достаточной мере использовали бесплатно произведения искусства для обучения ИИ.

Обращение к премьер-министру подписали певцы Элтон Джон, Пол Маккартни, певицы Дуа Липа, Энни Леннокс, писатель Кадзуо Исигуро и другие известные представители творческой интеллигенции и медийные организации Британии.

"Авторское право в области творчества является источником жизненной силы для творческих индустрий. Копирайт признаёт моральное право на нашу работу и обеспечивает поток доходов для 2,4 миллиона человек в четырёх странах Соединённого Королевства", — говорится в письме.

Подписавшие обращение уточнили, что они не против развития, которое поможет сделать жизнь лучше, но при этом прозвучала просьба "не отдавать их работу горстке могущественных зарубежных технологических компаний".

Законопроект об ИИ прошёл третье чтение в Палате общин. Теперь предстоит принять решение в Палате лордов в понедельник, 12 мая.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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