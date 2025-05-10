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Лиза Моряк и Сарик Андреасян представили дочь Шарлиз: трогательная история рождения

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Лиза Моряк и режиссёр Сарик Андреасян впервые показали лицо новорождённой дочери, названной необычным именем Шарлиз.

Сарик Андреасян
Фото: личный аккаунт Сарика Андреасяна в Инстаграм*(запрещён в РФ) is licensed under public domain
Сарик Андреасян

Пара поделилась радостной новостью в соцсетях, опубликовав трогательный совместный пост.

"С момента приезда в клинику до появления малышки прошло всего полтора часа. Нежное чудо со светлыми глазами покорило наши сердца", — написали родители.

Несмотря на отсутствие предварительных планов, роды прошли в партнёрском формате, что стало приятным сюрпризом для пары.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022-го после романтичного предложения в небе: режиссёр организовал полёт на самолёте, во время которого в облаках появилась надпись: "Выходи за меня".

В 2023 году у них родилась первая дочь — Элизабет. У Сарика также есть двое сыновей от предыдущего брака.

Ранее стало известно, в каком формате пройдёт свадьба Зендаи и Тома Холланда.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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