Лиза Моряк и Сарик Андреасян представили дочь Шарлиз: трогательная история рождения

Актриса Лиза Моряк и режиссёр Сарик Андреасян впервые показали лицо новорождённой дочери, названной необычным именем Шарлиз.
Пара поделилась радостной новостью в соцсетях, опубликовав трогательный совместный пост.
"С момента приезда в клинику до появления малышки прошло всего полтора часа. Нежное чудо со светлыми глазами покорило наши сердца", — написали родители.
Несмотря на отсутствие предварительных планов, роды прошли в партнёрском формате, что стало приятным сюрпризом для пары.
Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022-го после романтичного предложения в небе: режиссёр организовал полёт на самолёте, во время которого в облаках появилась надпись: "Выходи за меня".
В 2023 году у них родилась первая дочь — Элизабет. У Сарика также есть двое сыновей от предыдущего брака.
Ранее стало известно, в каком формате пройдёт свадьба Зендаи и Тома Холланда.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
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