Исчезновение Карла Лагерфельда: мистическое завещание модельера

Легендарный дизайнер Карл Лагерфельд хотел исчезнуть из этого мира так же тихо и незаметно, как, по его словам, умирают слоны.

Фото: commons.wikimedia by Henning Schlottmann (User: H-stt) is licensed under Community-Budget of Wikimedia Deutschland. Карл Лагерфельд, силуэт

Ещё при жизни он говорил: "От меня должен остаться только пепел".

Так и случилось: его прах был развеян в тайном месте, которое не известно никому — даже самым близким.

Исполнить это странное, почти мистическое желание Карла выпало на долю Себастьяна Жондо — человека, который был с ним рядом более 20 лет. С 1999 года Жондо не просто работал помощником, он стал доверенным лицом, тенью и единственным, кто знал о последних волях маэстро. Именно он развеял прах и поклялся не раскрывать место до конца своих дней.

Сегодня, несмотря на то, что тело Лагерфельда исчезло, его дух всё ещё живёт — в творчестве. В музее Эрнста Барлаха в Веделе до 24 февраля 2020 года проходила выставка, посвящённая его фотографиям.

Карл снимал не меньше страстно, чем создавал моду. Его работы за объективом раскрывают другую грань личности — вдумчивого, эстетствующего художника, наблюдающего за миром сквозь собственный стиль.

Личная жизнь Лагерфельда всегда была окружена тайной. Он не любил говорить о себе, не стремился быть понятым и почти ничего не оставил после себя — ни могилы, ни надгробия, ни потомков. Только пепел, рассеянный ветром, и вечные образы — на подиуме, в кадре, в памяти тех, кто его знал.

Уточнения

Карл О́тто Лагерфе́льд (нем. Karl Otto Lagerfeld; 10 сентября 1933, Гамбург, Германия — 19 февраля 2019, Нёйи-сюр-Сен, Франция) — немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель.

