Зендая и Том Холланд проведут свадьбу в тайне: стилист раскрыл детали закрытой церемонии

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Свадьба Зендаи и Тома Холланда станет одним из самых засекреченных событий в Голливуде.

Фото: Zendaya by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зендая Коулман

Стилист актрисы Лоу Роач в интервью The Hollywood Reporter раскрыл, что церемония пройдёт в узком кругу — без фотографов и публикаций в медиа.

"Не будет ни разворота в Vogue, ни свадебных снимков. Только те, кого они пригласят, — люди, уважающие их приватность", — подчеркнул Роач.

Пара, помолвленная в январе, продолжает держать личную жизнь под замком. По данным TMZ, предложение Холланд сделал в романтической обстановке дома у Зендаи — между Рождеством и Новым годом. Тогда же актёр преподнёс кольцо, выбрав для момента уединение без родных.

Ранее в апреле Роач заявлял, что до свадьбы "ещё далеко", но теперь ясно: подготовка идёт полным ходом. Несмотря на отсутствие медийного шума, стилист пообещал, что платье Зендаи будет "идеальным", даже если его увидят лишь избранные.

Ранее Антон Беляев рассказал о поступлении семилетнего сына в Гнесинку.

Уточнения

Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.



То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр. Лауреат премии BAFTA и обладатель трёх статуэток «Сатурна».



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