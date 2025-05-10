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Наставник шоу Голос отдал семилетнего сына в Гнесинку: ищу баланс, чтобы не пережать

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын Антона Беляева, основателя группы Therr Maitz и наставника шоу "Голос", начал осваивать музыку в Российской академии имени Гнесиных. Семёну, которому скоро исполнится 8 лет, уже приходится справляться с серьёзными нагрузками.

Антон Беляев
Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антон Беляев

Беляев в интервью "Афиша Daily" признался, что наблюдает за процессом с тревогой: "Музыка требует от ребёнка концентрации и труда. Пока для меня это травматичный опыт — ищу баланс, чтобы не пережать".

Артист отметил, что сын пока не понимает философской ценности усилий, но постепенно втягивается.

"Ценный приз — ощущение, что всё сделал правильно, — приходит позже", — пояснил музыкант.

Однако трудности Семёна стали для Беляева толчком к идее создания образовательного проекта. Он заметил "огромные пробелы в совмещении систем", когда элементы обучения не складываются в единую картину.

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Уточнения

Анто́н Вади́мович Беля́ев (род. 18 сентября 1979, Магадан) — российский музыкант, основатель и фронтмен Therr Maitz, музыкальный продюсер, композитор, главный редактор журнала «Правила жизни». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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