Секреты Бена Аффлека: актёр с улыбкой отвечает на вопросы о женщинах

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бен Аффлек, похоже, готов открыть новую главу в личной жизни. 52-летний актёр, недавно переживший болезненный разрыв с Дженнифер Лопес, впервые заговорил о своих предпочтениях в женщинах.

Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бен Аффлек

Во время ужина в итальянском ресторане Голливуда Аффлек пообщался с поклонниками и папарацци, ответив на откровенные вопросы.

На вопрос о статусе "самого завидного холостяка" актёр с улыбкой ответил: "Просто здорово!". Однако главной интригой стал его комментарий о вкусах: журналисты поинтересовались, остались ли латиноамериканки в числе его предпочтений.

"Да, конечно!" — уверенно заявил Аффлек, дав понять, что расставание с Лопес не изменило его симпатий.

Несмотря на шутливый тон, фанаты заметили: Бен выглядел расслабленным и уверенным. Это первый случай, когда он публично затрагивает тему отношений после развода.

До этого СМИ сообщали, что актёр тяжело переживал расставание, но теперь, судя по всему, готов двигаться дальше.

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Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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