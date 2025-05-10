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Секреты Бена Аффлека: актёр с улыбкой отвечает на вопросы о женщинах

1:11
Шоу-бизнес » Зарубежный

Бен Аффлек, похоже, готов открыть новую главу в личной жизни. 52-летний актёр, недавно переживший болезненный разрыв с Дженнифер Лопес, впервые заговорил о своих предпочтениях в женщинах.

Бен Аффлек
Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бен Аффлек

Во время ужина в итальянском ресторане Голливуда Аффлек пообщался с поклонниками и папарацци, ответив на откровенные вопросы.

На вопрос о статусе "самого завидного холостяка" актёр с улыбкой ответил: "Просто здорово!". Однако главной интригой стал его комментарий о вкусах: журналисты поинтересовались, остались ли латиноамериканки в числе его предпочтений.

"Да, конечно!" — уверенно заявил Аффлек, дав понять, что расставание с Лопес не изменило его симпатий.

Несмотря на шутливый тон, фанаты заметили: Бен выглядел расслабленным и уверенным. Это первый случай, когда он публично затрагивает тему отношений после развода.

До этого СМИ сообщали, что актёр тяжело переживал расставание, но теперь, судя по всему, готов двигаться дальше.

Ранее Наталья Бондарчук высказалась о "евразийском Оскаре".

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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