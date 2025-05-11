Секреты совместного творчества: Селена Гомес и Бенни Бланко поссорились из-за птиц во время записи нового альбома

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Селена Гомес и Бенни Бланко не только готовятся к свадьбе: они также вместе занимаются творчеством и уже записали совместный альбом. О том, как шла работа и из-за чего влюблённые однажды поссорились, Бенни рассказал в интервью австралийской радиостанции Nova.

Фото: flickr.com by Sham Edmond, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Голуби

Как оказалось, повод для ссоры был смешным. Бенни Бланко и Селена Гомес поругались из-за птиц. Во время очередной записи в одной из комнат дома Селена постоянно слышала щебет птиц, доносившийся с улицы, а её возлюбленный не слышал и поэтому не мог поверить, что они действительно пели за окном. Селене было неприятно, что Бенни ей не верил.

Только когда звук записался на микрофон, Бенни Бланко услышал, что птицы действительно щебетали, и понял, что Селена Гомес была права. Также Бенни сообщил, что в целом их совместная работа шла легко и без проблем.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.



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