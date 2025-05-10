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Принц Гарри потерялся в Лондоне: камеры засняли поиски дома друга без охраны

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри стал героем курьёзного инцидента в Лондоне: камеры видеонаблюдения запечатлели, как герцог Сассекский безуспешно стучался в двери домов в районе Фулем.

Принц Гарри
Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

По данным источников, Гарри, одетый в синий костюм и без галстука, с телефоном у уха, пытался найти жилище друга, нарушив королевские протоколы безопасности.

Владельцы одного из домов рассказали, что дверь открыла домработница, не узнавшая принца. Они признались, что были шокированы.

Герцог посетил как минимум три дома, пройдя полкилометра, но так и не определился с адресом.

"Странно, что он явно не понимал, куда идёт", — отметил очевидец.

Инцидент произошёл на фоне слухов о попытках Гарри восстановить связь с королевской семьёй. Ранее он заявлял, что хочет примирения, но опасается, что родные не простят его за мемуары и конфликт из-за охраны.

Ранее бывшая жена Галустяна высказалась о причинах развода.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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