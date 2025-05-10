Бывшая жена Галустяна заговорила о причинах развода: никто не предавал

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Виктория Штефанец впервые публично прокомментировала расставание с юмористом Михаилом Галустяном, опровергнув слухи о его романе с визажистом Миленой.

Фото: commons.wikimedia.org by Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Михаил Галустян

В своём обращении к поклонникам она подчеркнула: решение о разрыве было обоюдным, а в их семье не было измен или конфликтов.

"Миша остаётся прекрасным отцом для наших дочерей. Между нами нет обид или финансовых споров. Это было непростое, но осознанное решение", — заявила Виктория.

Она также выразила недовольство спекуляциями вокруг личной жизни экс-супруга: "Его выставляют в дурном свете из-за глупых слухов. Никто ни к кому не уходил".

Ранее СМИ связывали развод Галустяна с романом с Миленой, которая работает в его команде. Визажист уже опровергла слухи о причастности юмориста к её беременности, а Виктория подтвердила: третьи лица не причастны к их решению.

Несмотря на заверения пары, поклонники сомневаются в официальной версии. В комментариях звучат вопросы: "Семьи не распадаются просто так. Где настоящая причина?". Некоторые предполагают, что частые гастроли Михаила стали испытанием для отношений.

Ранее Евгений Петросян рассказал о связи своего имени с Днём Победы.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.



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