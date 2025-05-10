Евгений Петросян: как День Победы подарил артисту имя и связал с историей

Евгений Петросян поделился трогательной историей, связанной с его рождением и Днём Победы.
Артист рассказал, что его имя выбрали 9 мая 1945 года, когда его мать, Белла Григорьевна, работавшая на военном заводе, отмечала праздник вместе с коллегами. На четвёртом месяце беременности женщина услышала предложение коллектива: "Назвать будущего ребёнка сегодня же!".
"Решили, что имя Евгений подходит и мальчику, и девочке — тогда пол нельзя было узнать заранее", — пояснил юморист в своём блоге.
Так он стал "ровесником Победы", появившись на свет спустя пять месяцев после капитуляции нацистской Германии — 16 сентября 1945 года.
Петросян подчеркнул, что эта история — не просто семейная легенда, а символ связи его судьбы с историей страны.
Ранее стало известно о госпитализации Лёши Свика.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.