Штрафы и розыск: что скрывает Анна Нетребко в своей квартире?

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Оперная дива Анна Нетребко оказалась в центре правового конфликта.

Фото: commons.wikipeadia.org by Manfred Werner (Tsui), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анна Нетребко

Как сообщает Telegram-канал Shot, судебные приставы объявили певицу в розыск из-за отказа предоставить доступ коммунальным службам в её квартиру на улице Союза Печатников в Санкт-Петербурге.

По данным источников, администрация Адмиралтейского района два года добивалась проверки на предмет незаконной перепланировки жилья.

Если Нетребко не выполнит требование, ежемесячно ей будет начисляться штраф в размере 20 тысяч рублей. Известно, что представители артистки пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что Андрей Разин подал новый иск по поводу наследства Юрия Шатунова.

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).



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