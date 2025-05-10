Разин против семьи Шатунова: новый иск о наследстве экс-солиста Ласкового мая раскрывает старые конфликты

Продюсер Андрей Разин инициировал новый судебный процесс, требуя отменить завещание покойного солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.
Как сообщает РИА Новости, ответчиками стали вдова артиста Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Детали иска не раскрываются, однако ранее семья Шатунова уже выиграла у Разина дело о правах на творческое наследие.
В 2022 году Ставропольский суд признал поддельными документы, которые Разин предоставил для подтверждения авторства песен "Ласкового мая". Тогда же суд подтвердил права Шатунова на его творчество, поставив точку в многолетнем споре.
Однако после смерти певца в 2022 году конфликт разгорелся с новой силой.
Ранее Аглая Шиловская рассказала о желании стать матерью.
Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор.
Андре́й Алекса́ндрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май».
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