Разин против семьи Шатунова: новый иск о наследстве экс-солиста Ласкового мая раскрывает старые конфликты

Продюсер Андрей Разин инициировал новый судебный процесс, требуя отменить завещание покойного солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

Фото: commons.wikimedia.org by AvtonomovIlya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ш и К (cropped)

Как сообщает РИА Новости, ответчиками стали вдова артиста Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Детали иска не раскрываются, однако ранее семья Шатунова уже выиграла у Разина дело о правах на творческое наследие.

В 2022 году Ставропольский суд признал поддельными документы, которые Разин предоставил для подтверждения авторства песен "Ласкового мая". Тогда же суд подтвердил права Шатунова на его творчество, поставив точку в многолетнем споре.

Однако после смерти певца в 2022 году конфликт разгорелся с новой силой.

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Уточнения

Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор.



Андре́й Алекса́ндрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май».



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