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Джулия Робертс и Дэнни Модер: спасут ли редкие семейные выходы брак от краха?

1:12
Шоу-бизнес » Зарубежный

Брак Джулии Робертс и оператора Дэнни Модера переживает непростые времена. По данным источников, напряжённость возникла из-за профессионального кризиса Модера и его нежелания появляться на публике.

Джулия Робертс
Фото: YouTube канал Популярность by Скриншот видео YouTube канала Популярность, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джулия Робертс

В то время как Робертс продолжает блистать — недавно она получила почётную премию "Сезар" в Париже и награду от Французского ордена искусств, — Дэнни избегает светских мероприятий.

"Джулия хотела бы, чтобы Дэнни вновь нашёл себя в профессии, но его застой длится годами, что отразилось на их отношениях", — сообщил инсайдер журналу Star.

Поклонники заметили отсутствие Модера на парижской церемонии, что вызвало новые слухи о разладе.

Однако недавний семейный выход пары в Нью-Йорке, где они с сыном Генри посетили спектакль Джорджа Клуни, дал фанатам надежду.

"Это редкое совместное появление — возможно, попытка начать всё заново", — отметил источник.

Робертс, у которой в работе три новых проекта, старается совмещать карьеру с семейной жизнью. Пара воспитывает трёх детей, но из-за занятости актрисы супруги редко проводят время вместе.

Уточнения

Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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