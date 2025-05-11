Джулия Робертс и Дэнни Модер: спасут ли редкие семейные выходы брак от краха?

Брак Джулии Робертс и оператора Дэнни Модера переживает непростые времена. По данным источников, напряжённость возникла из-за профессионального кризиса Модера и его нежелания появляться на публике.
В то время как Робертс продолжает блистать — недавно она получила почётную премию "Сезар" в Париже и награду от Французского ордена искусств, — Дэнни избегает светских мероприятий.
"Джулия хотела бы, чтобы Дэнни вновь нашёл себя в профессии, но его застой длится годами, что отразилось на их отношениях", — сообщил инсайдер журналу Star.
Поклонники заметили отсутствие Модера на парижской церемонии, что вызвало новые слухи о разладе.
Однако недавний семейный выход пары в Нью-Йорке, где они с сыном Генри посетили спектакль Джорджа Клуни, дал фанатам надежду.
"Это редкое совместное появление — возможно, попытка начать всё заново", — отметил источник.
Робертс, у которой в работе три новых проекта, старается совмещать карьеру с семейной жизнью. Пара воспитывает трёх детей, но из-за занятости актрисы супруги редко проводят время вместе.
Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.
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