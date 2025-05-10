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Арчи исполнилось шесть лет: Меган и принц Гарри показали трогательное фото сына

1:27
Шоу-бизнес

Шесть лет назад Меган Маркл и принц Гарри стали родителями — на свет появился их первенец, Арчи. Именно тогда весь мир обратил внимание на молодую королевскую семью. Счастье, казалось, было безоблачным, но за кулисами начиналась совсем другая история.

Меган Маркл и Принц Гарри
Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл и Принц Гарри

Семейный праздник — с оттенком горьких воспоминаний

Появление Арчи на свет сопровождалось не только радостью, но и шепотом — кто-то в королевской семье обсуждал цвет кожи будущего ребёнка. Эти разговоры стали одной из причин, по которым Гарри и Меган спустя несколько лет порвали с королевским окружением и переехали в США. С тех пор они живут своей жизнью, работают в своих проектах и оберегают детей от чрезмерного внимания.

Новое фото: Арчи уже большой, но лица по-прежнему не видно

Сейчас Арчи уже шесть лет, и в честь его дня рождения Меган и Гарри поделились новой фотографией. Лицо мальчика они по-прежнему не показывают, но поклонники отметили, как сильно он подрос. Снимок моментально стал вирусным.

"Наш сын. Наш день. Поздравляем Арчи с шестым днём рождения! Спасибо за всю любовь, молитвы и тёплые пожелания нашему милому мальчику. Шесть лет! Это время истекло…", - написала Меган в соцсетях.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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