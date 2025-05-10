Арчи исполнилось шесть лет: Меган и принц Гарри показали трогательное фото сына

Шесть лет назад Меган Маркл и принц Гарри стали родителями — на свет появился их первенец, Арчи. Именно тогда весь мир обратил внимание на молодую королевскую семью. Счастье, казалось, было безоблачным, но за кулисами начиналась совсем другая история.
Появление Арчи на свет сопровождалось не только радостью, но и шепотом — кто-то в королевской семье обсуждал цвет кожи будущего ребёнка. Эти разговоры стали одной из причин, по которым Гарри и Меган спустя несколько лет порвали с королевским окружением и переехали в США. С тех пор они живут своей жизнью, работают в своих проектах и оберегают детей от чрезмерного внимания.
Сейчас Арчи уже шесть лет, и в честь его дня рождения Меган и Гарри поделились новой фотографией. Лицо мальчика они по-прежнему не показывают, но поклонники отметили, как сильно он подрос. Снимок моментально стал вирусным.
"Наш сын. Наш день. Поздравляем Арчи с шестым днём рождения! Спасибо за всю любовь, молитвы и тёплые пожелания нашему милому мальчику. Шесть лет! Это время истекло…", - написала Меган в соцсетях.
Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.
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